Будет ли Ефремов играть в спектаклях «Современника», рассказал директор театра
Актер Михаил Ефремов может быть исключен из большей части спектаклей театра «Современник». На вопрос о том, будет ли артист принимать участие в новом театральном сезоне, директор театра Игорь Попов не дал однозначного ответа.
«Сейчас театр закрыт, коллектив в отпуске. Сезон откроем, будем решать все вопросы по поводу репертуара», - сказал он.
Ранее Попов выразил сожаление о случившемся со знаменитым артистом. Он отметил, что ДТП с участием Ефремова стало трагедией не только для семьи погибшего, но и для Михаила, и для русского искусства в целом, сообщает канал 360.
Напомним, что трагедия, перевернувшая жизнь знаменитого артиста, случилась 8 июня на Смоленской площади в Москве. Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель фургона серьезно пострадал и скончался в больнице от полученных травм. Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от финансовой помощи Ефремова. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. По решению Таганского суда города Москвы артист до 9 августа находится под домашним арестом. Михаил Ефремов полностью признал вину и записал видеообращение к семье погибшего и своим поклонникам.
"Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"
ИСТОЧНИК KP.RU
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