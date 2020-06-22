2020-06-22T18:55:56+03:00
Политика

Голикова: коронавирус сплотил правительство Мишустина

Вице-премьер считает, что система теряет то положительное, что было накоплено, когда начинает перестраиваться перед другими задачами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил МишустинМихаил МишустинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирусная инфекция сплотила правительство премьер-министра Михаила Мишустина. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

В ходе интервью в программе «Познер» на Первом канале вице-премьер указала на отсутствие преемственности в принятии решений или в исполнении решений, которые, по ее словам, были приняты одним руководителем. В свою очередь пришедший на смену «другой стал мыслить по-другому». «Во многом в этом реальные проблемы», - отметила она.

Голикова заявила, что система теряет то положительное, что было накоплено, когда начинает перестраиваться перед другими задачами, и отметила, что радуется, что правительство Мишустина не успело такого сделать.

«Мы стали преемниками в хорошем смысле реализации тех национальных целей и национальных проектов и других задач, которые поставлены были президентом. Мы вошли в пандемию и восприняли это вот как наши новые задачи, наши новые вызовы, которые надо реализовывать с максимальной эффективностью», - заключила вице-премьер.

Как писал сайт kp.ru, Голикова также назвала основную национальную цель для России, которой, по ее словам, должно стать снижение бедности в два раза к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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