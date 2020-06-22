Футболистов ЦСКА к следующей игре не будет готовить Виктор Ганчаренко

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:16:17+03:00

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Футбольный клуб ЦСКА (Москва) выступил с заявлением по поводу своего главного тренера. Появилось немало слухов о том, что Виктор Ганчаренко может покинуть свой пост, который занимает уже несколько лет. И вот в понедельник, 22 июня, пресс-служба армейцев выпустила специальное заявление, отметив, что к матчу против "Динамо" клуб будет готовить другой тренер:

- Официально: В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Ганчаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с Зенитом, готовить команду к встрече с Динамо будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников, - сообщила пресс-служба футбольного клуба ЦСКА.

Напомним, что после поражения со счетом 0:4 от питерского "Зенита" появилась информация о том, что Ганчаренко может расстаться со своим постом. Виктор Ганчаренко в должности главного ЦСКА с 2016 года. В России он в разное время работал в ФК "Кубань" (2013-2014), Урал (2015) и ФК "Уфа" (2016). А до того трудился 6 лет в Беларуси в должности наставника БАТЭ с 2007 по 2013 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU