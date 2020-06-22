2020-06-22T19:06:12+03:00
Общество

Какие ограничения останутся обязательными в Москве, рассказал Сергей Собянин

Московский мэр анонсировал следующий «очень серьезный шаг» по выходу из санитарных ограничений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Какие ограничения останутся обязательными в Москве, рассказал Сергей СобянинКакие ограничения останутся обязательными в Москве, рассказал Сергей СобянинФото: Лилия ЗАХАРОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал следующий «очень серьезный шаг» по выходу из санитарных ограничений, однако отметил, что соблюдение социальной дистанции, масочный и перчаточный режимы остаются обязательными. Кроме того, не снимается запрет с проведения массовых мероприятий.

«Мы должны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный и перчаточный режим (…) Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией», - сообщил столичный градоначальник в своем блоге.

Собянин подчеркнул, что по-прежнему необходимо действовать поэтапно, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии коронавирусной инфекции.

Тем не менее на данный момент столица готова к существенному снятию ограничений. Так начиная с 23 июня, после трех месяцев перерыва, заработают рестораны и кафе, свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Кроме того, можно будет прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке, а также посетить библиотеки. Заработают детсады и учреждения социальной защиты населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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