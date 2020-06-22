2020-06-22T18:57:29+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда погода в Москве вернется к климатической норме

На этой неделе в столичном регионе ожидается комфортная погода
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Синоптики рассказали, когда погода в Москве вернется к климатической нормеСиноптики рассказали, когда погода в Москве вернется к климатической нормеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о том, что на этой неделе погода в Москве будет комфортной. Температура составит 23-27 градусов днем и 13-17 ночью.

Вторник станет единственным исключением, когда температура будет не такой высокой. Столбики термометров не поднимутся выше 20 градусов. Кроме того, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Однако уже со среды погода вновь придет в норму. И до конца недели будет преимущественно малооблачно. Возможны лишь кратковременные локальные дожди. И то вероятность их невелика.

- Атмосферное давление завтра и сегодня существенно меняться не будет, 748-749 миллиметров ртутного столба. А вот начиная со среды повысится до 753-755 миллиметров. Такой характер погоды соответствует климатической норме. То есть обычный для третьей декады июня, - рассказал Синенков в эфире радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский не поехал бы на Парад Победы даже по приглашению Кремля
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 9 млн
Трамп назвал предстоящие выборы «самыми сфальсифицированными» за всю историю США
Названа дата церемонии вручения "Золотой глобус"
На бесплатное питание младшеклассников в 2020 году потратят 22, а в 2022 - 44 млрд рублей
Путину показали портрет и биографию его отца в архиве музея «Дорога памяти»
Объявлен длинный список премии «Просветитель.Digital»
Будет ли Ефремов играть в спектаклях «Современника», рассказал директор театра
Синоптики рассказали, когда погода в Москве вернется к климатической норме
Эксперт: уровень безработицы сократится во второй половине 2020 года
Какие ограничения останутся обязательными в Москве, рассказал Сергей Собянин
Футболистов ЦСКА к следующей игре не будет готовить Виктор Ганчаренко
Пожар на станции "Мирный" в Антарктиде: сгорели лаборатории
Голикова: коронавирус сплотил правительство Мишустина
Защита по делу о Boeing MH17 высказалась за включение России в следственную группу
Эксперт объяснил увеличение богатства россиян
Опубликована новая часть «разговоров Порошенко и Байдена»