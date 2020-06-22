Синоптики рассказали, когда погода в Москве вернется к климатической норме

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:57:29+03:00

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о том, что на этой неделе погода в Москве будет комфортной. Температура составит 23-27 градусов днем и 13-17 ночью.

Вторник станет единственным исключением, когда температура будет не такой высокой. Столбики термометров не поднимутся выше 20 градусов. Кроме того, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Однако уже со среды погода вновь придет в норму. И до конца недели будет преимущественно малооблачно. Возможны лишь кратковременные локальные дожди. И то вероятность их невелика.

- Атмосферное давление завтра и сегодня существенно меняться не будет, 748-749 миллиметров ртутного столба. А вот начиная со среды повысится до 753-755 миллиметров. Такой характер погоды соответствует климатической норме. То есть обычный для третьей декады июня, - рассказал Синенков в эфире радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU