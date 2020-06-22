Эксперт: уровень безработицы сократится во второй половине 2020 года

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:45:10+03:00

На поддержку малого и среднего бизнеса выделено более 23 млрд рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

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Эксперт спрогнозировал, как будет складываться ситуация на рынке труда в ближайшее время. По оценкам специалиста, уже во второй половине 2020 года ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

Выделение малому и среднему бизнесу дополнительных 23 млрд рублей, о которых рассказал вице-премьер Михаил Мишустин, поможет многим сохранить рабочие места и пережить трудное время.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что данный транш будет не последним.

- Правительство намеренно оказывает поддержку относительно небольшими траншами. Это позволяет понять, какие объекты бизнеса нуждаются больше всего. Скорее всего, предпринимателей будут поддерживать еще несколько лет, - поясняет RT Остапкович.

Финансовые вливания позволят минимизировать негативные последствия пандемии для рынка труда.

- Деньги позволят не допустить ухода работников в теневую экономику. Если бы поддержки государства не было, то многие были сокращены или отправлены в неоплачиваемый отпуск. Следующий шаг – поиски новой работы и зарплата «в конверте». Субсидии помогают бизнесу сохранять рабочие места. Уровень безработицы уже во второй половине 2020 года сократится, - заключил эксперт.

Ранее премьер-министр заявил, что вся система госуправления в стране должна перейти в «цифру». Он призвал отказаться от долгих и неэффективных переписок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786369" frameborder="0"></iframe> Правительство выделило более 23 миллиардов рублей на поддержку компаний малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU