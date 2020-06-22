22 Июнь 2020 2020-06-22T19:11:27+03:00

Изменить размер текста: A A

22 августа был объявлен длинный список премии «Просветитель.Digital». В него вошли 26 лучших просветительских онлайн-проектов, выбранные из более чем 130 заявок. Среди них Радио Аrzamas, подкаст «Зачем я это увидел?», Подкаст «Короче, история», Telegram-канал «Лингвоед» и многие другие.

- Сейчас есть большой запрос от людей из самых разных пространств (не только специализированных) на научно-популярные знания — не конспирологию, а серьезную, проверенную информацию. Это позволяет говорить о том, что онлайн-просвещение будет расширяться, - рассказала глава экспертного совета «Просветитель.Digital» Оксана Мороз.

Короткий список премии будет объявлен в начале сентября этого года, а лауреат конкурса «Просветитель.Digital» станет известен на торжественной церемонии 17 сентября. Он получит денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. Авторы лучших проектов в категориях «Текст», «Видео», «Звук» также получат по 100 тысяч рублей.

Председателем жюри в этом году станет Анна Качкаева - директор Центра цифровых культур и медиаграмотности, профессор департамента медиа НИУ ВШЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU