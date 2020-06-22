На бесплатное питание младшеклассников в 2020 году потратят 22, а в 2022 - 44 млрд рублей

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:21:20+03:00

Деньги для питания школьников будут выделяться из федерального бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Около 22 млрд рублей направят регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы. Постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Деньги для питания школьников будут выделяться из федерального бюджета.

Уже подсчитано, что в 2020 году субсидия составит 21,8 млрд рублей, в 2021-м году цифра поднимется до 43,6 млрд, а в 2022-м бюджет составит 43,6 млрд. рублей.

При этом в документе отмечено, что региональные власти за счет собственных средств могут предоставлять учащимся дополнительное питание в школах.

Раньше обеспечивать питанием школьников были обязаны исключительно регионы и муниципалитеты. Также питаться бесплатно могли только льготники, теперь такую возможность получат все дети начальной школы, независимо от социального статуса семьи.

Напомним, что в начале 2020 года с предложением обеспечить школьников начальных классов горячим питанием выступил президент РФ Владимир Путин.

По данным Министерства образования в России около 6,8 миллиона младшеклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU