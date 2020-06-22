Путину показали портрет и биографию его отца в архиве музея «Дорога памяти»

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:20:31+03:00

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В понедельник, 22 июня, президент России Владимир Путин посетил музейный комплекс «Дорога памяти» на территории парка «Патриот», расположенного вокруг Главного храма Вооруженных сил.

В ходе посещения российский лидер посмотрел виртуальный фотоархив «Река времени», который рассказывает обо всех, кто встал на защиту Родины во время Великой Отечественной, а также содержит информацию о десятках миллионах фронтовиков, тружеников тыла, партизан, блокадников.

Главе государства показали фотографию и биографию его отца Владимира Спиридоновича Путина. С данным портретом президент участвует в шествиях «Бессмертного полка», он также есть в его рабочем кабинете.

«Дорога памяти - это дорога в вечность наших отцов, матерей, всех граждан Советского Союза, отстоявших Родину и подаривших нам и нашим детям жизнь», - такую запись российский лидер оставил в книге почетных гостей музейного комплекса

Протяженность галереи «Дорога памяти» составляет 1 418 метров, по числу дней Великой Отечественной войны. Всего в архиве свыше 30 миллионов имен, который постоянно пополняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786392" frameborder="0"></iframe> Путину показали портрет его отца в фотоархиве музея «Дорога памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU