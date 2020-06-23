Банк «Открытие» снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования

23 Июнь 2020 2020-06-22T20:34:34+03:00

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В банке «Открытие» с 25 июня снижаются ставки по всем ипотечным программам. На покупку квартиры в новостройке теперь можно взять кредит под 7,5% годовых. Жилье на вторичном рынке можно приобрести по ставке от 7,8%. Тот же самый процент действует и для рефинансирования ипотечных кредитов других банков. Кроме того, «Открытие» сохраняет специальные скидки для своих зарплатных и корпоративных клиентов.

Ранее, 16 июня банк «Открытие» ввел специальные ставки по «Госпрограмме 2020»: кредит под 5,99% выдается на покупку квартир в новостройках непосредственно у застройщика. Кроме того, банк улучшил условия ипотечного кредитования для военнослужащих. Еще одна социальная кредитная программа - «Семейная ипотека»: ставка по ней составляет 4,7%.

- Последовательное снижение кредитных ставок на российском финансовом рынке делает покупку жилья сегодня как никогда доступной для широкого круга клиентов, - комментирует заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Нина Крючкова. - Со своей стороны, мы рады предложить большой выбор программ под разные цели, а также качественный сервис и высокотехнологичное обслуживание, чтобы сделать общение заемщика с банком максимально удобным и приятным.

Ипотечные программы банка «Открытие» рассчитаны на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита по ним составляет 30 миллионов рублей. Для того, чтобы оформить кредит, необязательно приходить в банк лично. Заявку можно подать дистанционно онлайн, что особенно актуально во время пандемии. На сайте банка «Открытие» и в мобильном приложении можно получить консультацию специалистов, задать интересующие вопросы, а также предоставить документы, необходимые для оформления кредита. Еще один плюс - подтвердить свой доход и занятость можно альтернативными способами, без предоставления банку справки о доходах и копии трудовой книжки.