Парк «Зарядье» в Москве не откроют в запланированный срок

22 Июнь 2020 2020-06-22T20:52:40+03:00

Место отдыха должно было заработать с 23 июня

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В пресс-службе парка «Зарядье» в Москве сообщили, что дата открытия излюбленного москвичами места для отдыха пока не определена

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что если эпидемиологическая ситуация будет нормальная, то, скорее всего, власти примут решение и откроют парк «Зарядье» во вторник, 23 июня.

«Информации о дате открытия парка пока нет», - передает РИА Новости сообщение в пресс-службе парка «Зарядье».

Как писал сайт kp.ru, накануне столичный мэр анонсировал следующий «очень серьезный шаг» по выходу из санитарных ограничений. Так начиная со вторника 23 июня, после трех месяцев перерыва, заработают рестораны и кафе, а также фитнес-центры и бассейны, а также библиотеки. Можно будет прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Заработают детские сады и учреждения социальной защиты населения.

Однако Собянин подчеркнул, что по-прежнему необходимо действовать поэтапно, исходя из анализа реальной прогноза развития пандемии коронавирусной инфекции. Градоначальник заявил, что обязательными остаются соблюдение социальной дистанции, масочный и перчаточный режимы, а также запрет на проведение массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU