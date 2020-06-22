2020-06-22T22:07:18+03:00
Общество

Стало известно, когда Россия протестирует технологии возвращения космонавтов с Луны

Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Россия в 2023 году намерена приступить к тестированию технологии возвращения космонавтов с Луны - конструктор корабля "Орёл"

Как писал сайт kp.ru, Роскосмос планирует возобновить лунную программу в 2021 году. Глава компании Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует осуществить высадку космонавтов на поверхность Луны после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты. Однако, целью является не покорение земного спутника, а отработка технологий, которые позволят в будущем работать по другим небесным телам, и «прежде всего» на астероиды, способными стать источником полезных веществ и материалов.

Накануне, представители «Роскосмоса» приняли участие в многосторонней конференции с руководителями космических агентств ряда зарубежных стран. Конференция, инициированная специалистами НАСА, была посвящена пилотируемой и робототехнической программе освоения Луны, в обсуждении также приняли участие представители США, Канады и Японии, а также главы национальных космических ведомств ОАЭ, Южной Кореи, Индии, Австралии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Макрон сообщил о «смерти мозга» НАТО
SpaceX откладывает запуск 60 микроспутников Starlink
Умер Джоэл Шумахер, режиссер фильмов о Бэтмене и "Призрака оперы"
Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
Стало известно, когда Россия протестирует технологии возвращения космонавтов с Луны
Apple продемонстрировала новый iOS 14
Парк «Зарядье» в Москве не откроют в запланированный срок
Зеленский не поехал бы на Парад Победы даже по приглашению Кремля
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 9 млн
Трамп назвал предстоящие выборы «самыми сфальсифицированными» за всю историю США
Названа дата церемонии вручения "Золотой глобус"
На бесплатное питание младшеклассников в 2020 году потратят 22, а в 2022 - 44 млрд рублей
Путину показали портрет и биографию его отца в архиве музея «Дорога памяти»
Объявлен длинный список премии «Просветитель.Digital»
Будет ли Ефремов играть в спектаклях «Современника», рассказал директор театра
Синоптики рассказали, когда погода в Москве вернется к климатической норме
Эксперт: уровень безработицы сократится во второй половине 2020 года
Какие ограничения останутся обязательными в Москве, рассказал Сергей Собянин
Футболистов ЦСКА к следующей игре не будет готовить Виктор Ганчаренко
Пожар на станции "Мирный" в Антарктиде: сгорели лаборатории
Голикова: коронавирус сплотил правительство Мишустина
Защита по делу о Boeing MH17 высказалась за включение России в следственную группу
Эксперт объяснил увеличение богатства россиян
Опубликована новая часть «разговоров Порошенко и Байдена»