Стало известно, когда Россия протестирует технологии возвращения космонавтов с Луны

22 Июнь 2020 2020-06-22T22:45:25+03:00

Работы по созданию парашютной системы для нового космического корабля «Орел» планируют завершить в 2023 году

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Россия в 2023 году намерена приступить к тестированию технологии возвращения космонавтов с Луны. Тестировать будут парашютную систему для перспективного космического корабля «Орел».

Первый полёт «Орла» планируют снарядить всеми штатными системами, а также, возможно, оборудуют дополнительными научными приборами.

«Это позволит значительно расширить базу экспериментальных данных для моделирования возврата пилотируемого корабля после лунных миссий», - передает РИА Новости слова главного конструктора Игоря Хамица

Как писал сайт kp.ru, Роскосмос планирует возобновить лунную программу в 2021 году. Глава компании Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует осуществить высадку космонавтов на поверхность Луны после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты. Однако, целью является не покорение земного спутника, а отработка технологий, которые позволят в будущем работать по другим небесным телам, и «прежде всего» на астероиды, способными стать источником полезных веществ и материалов.

Накануне, представители «Роскосмоса» приняли участие в многосторонней конференции с руководителями космических агентств ряда зарубежных стран. Конференция, инициированная специалистами НАСА, была посвящена пилотируемой и робототехнической программе освоения Луны, в обсуждении также приняли участие представители США, Канады и Японии, а также главы национальных космических ведомств ОАЭ, Южной Кореи, Индии, Австралии.

ИСТОЧНИК KP.RU