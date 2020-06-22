2020-06-22T22:26:59+03:00
Звезды

Умер Джоэл Шумахер, режиссер фильмов о Бэтмене и "Призрака оперы"

Джоэл Шумахер умер в возрасте 80 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Джоэл ШумахерДжоэл ШумахерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США в возрасте 80 лет умер Джоэл Шумахер, который срежиссировал фильмы о Бэтмене и «Призрака оперы».

Как сообщает Variety, причиной смерти стал рак, с которым режиссёр боролся чуть больше года.

Джоэл Шумахер стал режиссёром картин о «Бэтмене», когда сценарист Тим Бертон покинул Warner Bros. Первой работой по мотивам комиксов стал фильм «Бэтмен навсегда», в котором сыграли Джим Керри, Томми Ли Джонс и Вэл Килмер. Второй и последней картиной из этой серии стала лента под названием «Бэтмен и Робин».

Джоэл Шумахер также известен по работе над двумя эпизодами сериала «Карточный домик». Кроме того, в числе его крупных работ фильмы «Призрак оперы» и «Телефонная будка».

За картину «Охота на Веронику» Джоэл Шумахер получил премию солидарности в 2003 году. На Берлинском кинофестивале в 1999 году его номинировали на «Золотого медведя» за фильм «8 миллиметров», а на Каннском кинофестиваль 1993 года – на «Золотую пальмовая ветвь» за ленту «С меня хватит!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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