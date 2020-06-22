SpaceX откладывает запуск 60 микроспутников Starlink

22 Июнь 2020 2020-06-22T21:58:22+03:00

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Компания SpaceX откладывает десятый запуск очередной партии из 60 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. В качестве причины указана непогода в районе космодрома на мысе Канаверал Об этом сообщил американский космический сайт NASASpaceflight.

Старт должен был состояться во вторник, 23 июня, когда кроме микроспутников Starlink ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых спутника дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6, которые были спроектированы для осуществления мультиспектральной съемки нашей планеты в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

SpaceX назвал новой датой запуска 60 спутников в четверг, 25 июня, в 16:39 по времени Восточного побережья США (в 23:39 московскому времени) с космодрома на мысе Канаверал.

Напомним, программы глобального широкополосного интернета Starlink должна состоять из почти 4 тысяч 500 спутников, которые будут двигаться на высоте 1100-1300 километров. Еще 7 тысяч 500 аппаратов выведут на высоту более 346 километров, что позволит выходить во всемирную паутину из самых удаленных точек планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU