2020-06-22T22:54:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умерли еще 26 пациента с коронавирусом

Общее число жертв инфекции в столице достигло 3 643
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве умерли еще 26 пациента с коронавирусомВ Москве умерли еще 26 пациента с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве за минувшие сутки скончались еще 26 пациента с пневмонией и подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом общее число жертв инфекции в столице достигло 3 643 человека. Об этом сообщает в понедельник, 22 июня, сообщил оперативный штаб региона по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, за минувшие сутки в столице подтверждено 1068 новых случаев коронавируса. В России выявлено 7 600 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 2 473 случая (32,5%) без клинических проявлений болезни.

Как писал сайт kp.ru, в связи с уменьшением числа заболевших в столице мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал следующий «очень серьезный шаг» по выходу из санитарных ограничений.

Начиная со вторника, 23 июня, в Москве откроются рестораны, кафе, фитнес-клубы и бассейны. Можно будет прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Возобновят работу библиотеки, детские сады и учреждения социальной защиты населения. Ограничения будут сняты на использование детских площадок и уличных тренажёры.

Однако обязательными остаются соблюдение социальной дистанции, масочный и перчаточный режимы, а также запрет на проведение массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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