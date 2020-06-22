2020-06-22T23:43:39+03:00
В мире

Польша намерена заменить российский газ американским

Энергетическая компания PGNiG заключила четыре контракта на поставки СПГ из США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Польская энергетическая компания PGNIG рассчитывает на американский газПольская энергетическая компания PGNIG рассчитывает на американский газФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Польша рассчитывает в будущем получать большую часть «голубого топлива» из Соединенных Штатов, и уже заключила четыре контракта на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с американскими компаниями.

Об этом в понедельник, 22 июня, заявил глава польского энергетического концерна PGNiG Ежи Квечиньский. На сегодняшний день 60% используемого в стране газа поступает из России.

«Можно сказать, что в будущем мы будем импортировать больше всего газа в Польшу именно с американского континента», - заявил Квечиньский в эфире Польского радио.

По его словам, у PGNiG уже подписаны «четыре долгосрочных контракта на поставки СПГ с фирмами из США». Глава концерна назвал компании Cheniere, Venture Global и Port Arthur LNG.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года Польша заявила, что не станет продлевать контракт с «Газпромом», срок действия соглашения истекает в декабре 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Польша намерена заменить российский газ американским
В Москве умерли еще 26 пациента с коронавирусом
Макрон сообщил о «смерти мозга» НАТО
SpaceX откладывает запуск 60 микроспутников Starlink
Умер Джоэл Шумахер, режиссер фильмов о Бэтмене и "Призрака оперы"
Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
Стало известно, когда Россия протестирует технологии возвращения космонавтов с Луны
Apple продемонстрировала новый iOS 14
Парк «Зарядье» в Москве не откроют в запланированный срок
Зеленский не поехал бы на Парад Победы даже по приглашению Кремля
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 9 млн
Трамп назвал предстоящие выборы «самыми сфальсифицированными» за всю историю США
Названа дата церемонии вручения "Золотой глобус"
На бесплатное питание младшеклассников в 2020 году потратят 22, а в 2022 - 44 млрд рублей
Путину показали портрет и биографию его отца в архиве музея «Дорога памяти»
Объявлен длинный список премии «Просветитель.Digital»
Будет ли Ефремов играть в спектаклях «Современника», рассказал директор театра
Синоптики рассказали, когда погода в Москве вернется к климатической норме
Эксперт: уровень безработицы сократится во второй половине 2020 года
Какие ограничения останутся обязательными в Москве, рассказал Сергей Собянин
Футболистов ЦСКА к следующей игре не будет готовить Виктор Ганчаренко
Пожар на станции "Мирный" в Антарктиде: сгорели лаборатории
Голикова: коронавирус сплотил правительство Мишустина
Защита по делу о Boeing MH17 высказалась за включение России в следственную группу
Эксперт объяснил увеличение богатства россиян
Опубликована новая часть «разговоров Порошенко и Байдена»