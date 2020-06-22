Польша намерена заменить российский газ американским

22 Июнь 2020 2020-06-22T23:43:39+03:00

Энергетическая компания PGNiG заключила четыре контракта на поставки СПГ из США

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Польша рассчитывает в будущем получать большую часть «голубого топлива» из Соединенных Штатов, и уже заключила четыре контракта на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с американскими компаниями.

Об этом в понедельник, 22 июня, заявил глава польского энергетического концерна PGNiG Ежи Квечиньский. На сегодняшний день 60% используемого в стране газа поступает из России.

«Можно сказать, что в будущем мы будем импортировать больше всего газа в Польшу именно с американского континента», - заявил Квечиньский в эфире Польского радио.

По его словам, у PGNiG уже подписаны «четыре долгосрочных контракта на поставки СПГ с фирмами из США». Глава концерна назвал компании Cheniere, Venture Global и Port Arthur LNG.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года Польша заявила, что не станет продлевать контракт с «Газпромом», срок действия соглашения истекает в декабре 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU