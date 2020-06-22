SANA: Сирийские ПВО отражают воздушную атаку в окрестностях Латакии
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в окрестностях города Латакия. Об этом сообщает сирийское государственное информагентство SANA со ссылкой на военный источник.
По его данным, принадлежащие террористам беспилотники поздно вечером в понедельник были замечены в небе над населенным пунктом Джебла, который расположен примерно в 15 километрах от российской авиабазы в Хмеймиме. Сирийским зенитчикам удалось сбить часть из них. Другие подробности пока не сообщаются.
Стоит отметить, что боевики различных вооруженных группировок, все еще остающихся в горных районах на севере Латакии, нередко пытаются атаковать базу российских ВКС в Хмеймиме, запуская дроны с взрывчаткой. Между тем, эта атака стала нарушением установленного в начале марта перемирия в зоне деэскалации на северо-западе САР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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