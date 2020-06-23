Россия отказалась от РЛС «Балхаш» в Казахстане

23 Июнь 2020 2020-06-23T00:40:47+03:00

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Россия больше не будет использовать расположенную в Казахстане радиолокационную станцию (РЛС) в своей Системе предупреждения о ракетном нападении предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Постановление о таком решении в понедельник, 22 июня, подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что глава правительства одобрил предложение о денонсации межправительственного соглашения «об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла «Балхаш» в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года».

В состав узла «Балхаш» входит РЛС «Днепр», ее заменила введенная в строй новая радиолокационная станция «Воронеж-М» под Орском.

Напомним, как писал сайт kp.ru, четыре новых РЛС «Воронеж» работают в режиме боевого дежурства в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и в Краснодарском крае, еще три станции несут опытно-боевое дежурство в Оренбургской области, а также в Красноярском и Алтайском краях. Они способны одновременно обнаруживать и сопровождать до 500 объектов, дальность обнаружения – 6000 км по горизонту и до 8000 км по вертикали.

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ИСТОЧНИК KP.RU