Спецпредставитель Трампа назвал первый раунд переговоров с Россией «очень позитивным»

23 Июнь 2020 2020-06-23T01:09:05+03:00

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В понедельник, 22 июня, в столице Австрии прошел первый раунд российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности. Возглавляющий делегацию из Вашингтона спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал начало консультаций «очень позитивным».

«Первый раунд переговоров в Вене очень позиттивный. Подробно обсудили широкий спектр вопросов по ядерной тематике. Созданы технические рабочие группы», - написал он после этой встречи на своей странице в Twitter.

Биллингсли добавил, что во втором раунде переговоров будет идти речь о «соглашении в принципе», и проиллюстрировал сообщение своим снимком с главой российской делегации – замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Переговоры в Вене проходили за закрытыми дверями. Стороны также обсудили вопрос о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Россия предложила Штатам продлить Договор на пять лет, а в американском госдепартаменте заявили, что будут рассматривать этот вопрос, если третьим участником ДСНВ станет Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU