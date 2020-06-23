2020-06-23T01:35:34+03:00
Политика

Мадуро: Я готов говорить с Трампом на основе уважения

Ранее президент США заявил, что он не против личной встречи с лидером Венесуэлы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он готов встретиться и поговорить с главой Белого дома Дональдом Трампом, если диалог будет основан на взаимном уважении. Так лидер Боливарианской республики прокомментировал вчерашнее заявление своего американского коллеги о том, что тот не против личной встречи с ним.

«Если это необходимо, я готов провести переговоры с Дональдом Трампом на основе уважения», - сказал Мадуро Венесуэльскому агентству новостей.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент США заявил журналистам, что не исключает возможности своей личной встречи с лидером Венесуэлы. Однако потом написал в Twitter, что встретится с Мадуро только чтобы обсудить его отказ от власти.

Напомним, вашингтонская администрация считает «временным президентом» Венесуэлы лидера местной оппозиции Хуана Гуаидо и настаивает на отставке законноизбранного главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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