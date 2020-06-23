Археологи нашли возле Стоунхенджа гигантский загадочный объект
Недалеко от древнего святилища обнаружены около 20 расположенных по кольцу шахт
Одно из самых мистических и знаковых мест в мире – английский Стоунхендж, где в круг стоят каменные плитыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Археологи, ведущие раскопки неподалеку от английского Стоунхенджа, обнаружили гигантский загадочный объект эпохи неолита, сообщает сайт Phys.org.
Новая находка ученых – это около двух десятков шахт диаметром более десяти метров и глубиной пять метров, вырытых по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс – места, где жили строители Стоунхенджа. Они формируют круг около двух километров в диаметре. Отмечается, что шахтам свыше 4500 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU