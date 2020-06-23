Девушка узнала о своей беременности и родила в тот же день

23 Июнь 2020 2020-06-23T03:01:13+03:00

Работница «Макдоналдса» даже не подозревала, что ждет ребенка, а небольшую прибавку в весе списывала на фастфуд

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Удивительный случай произошел в Шотландии: 21-летняя жительница города Данди узнала о своей беременности и родила в один день, передает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

Дейзи Янг три года назад решила начать самостоятельную жизнь и переехала из родительского дома в Данди, где стала изучать историю, но уже на следующий год бросила и устроилась на работу в «Макдоналдс».

А 9 июня она почувствовала «необъяснимые судороги» в животе и отправилась в больницу. Врач предположил, что она беременна, однако девушка заявила, что невозможно: у нее не было никаких признаков, напротив – продолжались месячные. К тому же, она пользовалась противозачаточными средствами. Правда, Дейзи заметила, что в последнее время немного поправилась, но считала, что это из-за фастфуда, ведь она работала и питалась в «Макдоналдсе».

Уже через несколько часов Янг родила здорового мальчика весом три килограмма. Молодая мама назвала сына Элайджем, а кто мог стать его отцом, Дейзи точно не знает. Одежду и подгузники для новорожденного собрали сотрудники больницы, они же подарили роженице корзинку, где младенец сможет спать первое время.

Впрочем, сейчас у Дейзи с малышом все хорошо: она вернулась к родителям, и те, хоть сначала и удивились, теперь привыкают к статусу бабушки и дедушки.

«Дейзи довольно высокая, поэтому мы думаем, что плод мог лежать вдоль ее позвоночника, поэтому она ничего не знала о нем», - говорят родители Янг.

Молодая мама призналась журналистам, что роды «несколько изменили» ее планы, но она «действительно счастлива».

ИСТОЧНИК KP.RU