Минобороны к 75-летию Победы опубликовало биографию Василия Теркина

23 Июнь 2020 2020-06-23T03:48:56+03:00

Что за парень в гимнастерке, в сером шлеме со звездой? Это он – Василий Теркин, пулеметчик молодой Фото: Министерство обороны РФ

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Министерство обороны России на своем сайте открыло новый историко-познавательный раздел «Народный герой», посвященный «боевому пути» самого известного литературного героя времен Великой Отечественной войны, поднимавшего настроение и боевой дух красноармейцев, который стал олицетворением всех советских бойцов с фашистскими захватчиками – Василия Теркина.

«Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне публикует историю самого известного литературного героя-фронтовика Василия Теркина», - сообщило ведомство.

Теркин стал не просто персонажем произведения, с которым себя ассоциировали бойцы Красной Армии, он словно нес в себе дух народа-победителяФото: Министерство обороны РФ

Отмечается, что в написанных в годы войны или о войне литературных произведениях нет ни одного персонажа, который заслужил бы такое всенародное признание и любовь, как Василий Иванович Теркин, однако мало кто знает, что его история началась задолго до 22 июня 1941 года.

Впервые отважный боец и герой Вася Теркин появился 31 декабря 1939 года на страницах газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины». Под портретом бойца в буденовке, за плечами которого художники изобразили винтовку, перо и кисть, сообщалось: «Специальный корреспондент нашего отдела «Прямой наводкой» Вася Теркин готовит материал».

Так началась история его популярности. В 1940 году «храбрый боец, неутомимый разведчик, ловкий, находчивый и сметливый герой многочисленных приключений» Вася Теркин вышел за пределы военной печати – в журнале «Крокодил» появились его приключения в картинках. С тех пор Теркин выступал не только в роли разведчика. Он был сапером, снайпером, минометчиком, учил читателя воинскому умению и хитрости, а при этом укреплял веру советских солдат в победу.

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ИСТОЧНИК KP.RU