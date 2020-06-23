Посол России в Вашингтоне встретился со спецпредставителем США по Афганистану

23 Июнь 2020 2020-06-23T04:06:39+03:00

Стороны обсудили ситуацию в стране и пути ее урегулирования, а также борьбу с международным терроризмом

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В понедельник, 22 июня, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов провел встречу со специальным представителем госдепартамента США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Дипломаты обсудили ситуацию в стране и пути ее урегулирования, а также борьбу с международным терроризмом, сообщает пресс-служба российской дипмиссии.

«Посол России Анатолий Антонов встретился со спецпредставителем США Залмаем Халилзадом. Подчеркнута важность координации подходов по Афганистану. Отдельное внимание было уделено борьбе с международным терроризмом», - говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном на странице российского посольства в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 20 июня, в в афганской провинции Дайкунди боевики захватили в заложники 53 человека, в том числе несколько женщин и детей. После переговоров с участием местных старейшин террористы отпустили часть своих пленников.

ИСТОЧНИК KP.RU