2020-06-23T05:32:11+03:00
Политика

Трамп из-за коронавируса решил расторгнуть торговую сделку с Китаем

Об этом сообщил советник президента США по торговле
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер НаварроСоветник президента США Дональда Трампа по торговле Питер НаварроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Белого дома Дональд Трамп решил расторгнуть торговое соглашение с Китаем из-за подозрений Вашингтона, что именно Пекин позволил коронавирусу распространиться по всему миру и спровоцировал пандемию COVID-19.

Об этом заявил в эфире телеканала Fox News советник президента США по торговле Питер Наварро. По его словам, американо-китайская сделка прекращена.

«Вот поворотный момент. Они приехали сюда 15 января подписать торговую сделку, а к тому времени уже прошло полных два месяца с тех пор, как они узнали, что вирус распространяется», - подчеркнул Наварро.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях Трамп заявил, что китайские власти могли намерено не предпринимать активных мер, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции в другие страны: таким образом Пекин якобы хотел нанести ущерб экономике конкурирующих государств. Впрочем, он не исключил и возможности ошибки.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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