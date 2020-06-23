«Я был прав»: Трамп обвинил Обаму в госизмене

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:52:51+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что предыдущая вашингтонская администрация вела слежку за его предвыборной кампанией в 2016 году, обвинив своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.

«Это государственная измена. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки», - сказал нынешний хозяин Овального кабинета в интервью телеканалу CBN News.

Он повторил, что во времена президентства Обамы спецслужбы «шпионили» за его предвыборным штабом.

«Я говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав», - добавил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее генпрокурор США Уильям Барр, комментируя расследование дела о предполагаемом вмешательстве в американские выборы 2016 года, не исключил вероятности того, что за предвыборным штабом кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа следили американские спецслужбы. Однако он отметил, что вряд ли в результате пересмотра расследования ФБР будет возбуждено уголовное дело против Барака Обамы.

ИСТОЧНИК KP.RU