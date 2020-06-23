Сенаторы-демократы потребовали остановить выход США из Договора по открытому небу

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:13:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Американские сенаторы-демократы потребовали, чтобы вашингтонская администрация немедленно остановила выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Поскольку, по их мнению, президент США Дональд Трамп запустил этот процесс незаконно.

Об этом говорится в их письме госсекретарю Майклу Помпео и главе Пентагона Марку Эсперу, под которым подписались старший демократ комитета по иностранным делам Роберт Менендес, лидер демократического меньшинства в верхней палате Чак Шумер, старший демократ комитета по делам вооруженных сил Джек Рид и заместитель председателя спецкомитета по разведке Марк Ворнер.

В послании демократов отмечается, что им кажется очень подозрительным время такого решения Трампа – за пять месяцев до президентских выборов. Сенаторы утверждают, что их не ставили в известность о таких планах, а по закону администрация обязана была уведомить конгресс о подобных намерениях намерении за 120 дней до предполагаемого выхода из Договора.

«Начало выхода из договора без учета внутреннего законодательства или конституционной практики – явный политический маневр, направленный на то, чтобы связать будущую администрацию», - цитирует письмо ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Трамп объявил о выходе Штатов из Договора по открытому небу 21 мая. При этом он заявил о хорошем шансе для нового соглашения с Россией по контролю над вооружениями.

СПРАВКА «КП»

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.

СПРАВКА «КП»

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.

ИСТОЧНИК KP.RU