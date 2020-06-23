Последние новости на утро 23 июня 2020: На Украине оценили шансы победы в «войне» с Россией
В Киеве вновь заговорили о воображаемой «войне» с нашей страной и шансах на победу. Бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко убежден, Незалежная никогда не сможет победить, а местным политикам лучше подумать о том, чтобы попытаться наладить отношения с северным соседом, «прийти к консенсусу» и извлечь из этого выгоду для своего государства.
«Никогда мы ее (Россию) не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике», - заявил он, добавив, что «даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу».
Тем временем президент США Дональд Трамп опроверг слова своего советника о том, что американо-китайская сделка расторгнута. Ранее Питер Наварро заявил журналистам, что глава Белого дома решил расторгнуть сделку с Пекином из-за коронавируса, в пандемии которого якобы виноваты власти КНР. Наварро утверждал, что соглашение расторгнуто.
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