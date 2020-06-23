2020-06-23T07:53:36+03:00
Общество

Последние новости на утро 23 июня 2020: На Украине оценили шансы победы в «войне» с Россией

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 23 июня 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«КП» – о последних новостях на утро 23 июня 2020 года«КП» – о последних новостях на утро 23 июня 2020 годаФото: Иван МАКЕЕВ
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В Киеве вновь заговорили о воображаемой «войне» с нашей страной и шансах на победу. Бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко убежден, Незалежная никогда не сможет победить, а местным политикам лучше подумать о том, чтобы попытаться наладить отношения с северным соседом, «прийти к консенсусу» и извлечь из этого выгоду для своего государства.

«Никогда мы ее (Россию) не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике», - заявил он, добавив, что «даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу».

Министерство обороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на своем сайте открыло новый историко-познавательный раздел «Народный герой», посвященный «боевому пути» самого известного литературного героя тех лет, поднимавшего настроение и боевой дух красноармейцев, который стал олицетворением всех советских бойцов с фашистскими захватчиками – Василия Теркина.

Вице-премьер и руководитель оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса Татьяна Голикова рассказала, как долго нам придется соблюдать защитные меры. По ее словам, масочный режим в России, скорее всего, продлится до осени.

Тем временем президент США Дональд Трамп опроверг слова своего советника о том, что американо-китайская сделка расторгнута. Ранее Питер Наварро заявил журналистам, что глава Белого дома решил расторгнуть сделку с Пекином из-за коронавируса, в пандемии которого якобы виноваты власти КНР. Наварро утверждал, что соглашение расторгнуто.

Американские сенаторы-демократы потребовали, чтобы вашингтонская администрация немедленно остановила выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу, поскольку, по их мнению, президент США запустил этот процесс незаконно.

А в Буэнос-Айресе мужчина, предположительно страдающий психическим расстройством, протаранил на машине ворота у здания китайского посольства. Когда его задержала полиция, он признался, что хотел попасть на территорию дипмиссии. Что ему там понадобилось, внятно объяснить не смог, но потребовал вызвать саперов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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