Эксперт назвал причину долгого угасания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавирусной инфекции угасает с достаточно медленной скоростью, а в некоторых регионах мира продолжают возникать новые вспышки заболевания из-за скептически настроенных людей, которые не верят в опасность пандемии и не соблюдают меры безопасности. Такое мнение выразил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Он подчеркнул, что такие люди пренебрегают мерами предосторожности в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки, не пытаются соблюдать социальную дистанцию и не носят маски и перчатки даже в общественных местах. Опросы, проведенные специалистами в России, показывают, что около 30 процентов жителей государства скептически относятся к опасности эпидемии.
- Эпидемия постоянно будет иметь новые очаги из-за скептицизма. Отсутствие у людей понимания опасности ситуации обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше зараженных и больше летальных исходов, чем это было бы при соблюдении карантинных мер, - сообщил Агаси Тавадян в интервью РИА Новости.
Эксперт считает, что из-за этого плато заболеваемости коронавирусом в России может продлиться более двух месяцев.
Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что коронавирус все еще остался с нами, хотя ситуация и находится под контролем. Из-за того, что напряженная эпидемиологическая обстановка продлится на территории РФ еще несколько месяцев, до осени этого года будет сохранен масочный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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