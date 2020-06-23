В России предсказали темпы снижения смертности от COVID-19

23 Июнь 2020 2020-06-23T07:21:37+03:00

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Самое заметное снижение темпов смертность от коронавирусной инфекции и осложнений после нее будет наблюдаться в российской столице и в Московской области. В других субъектах страны показатель ежедневных летальных исходов от заболевания снизится примерно в 1,5-2 раза, спрогнозировал специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

- В конце июля текущего года в столичном регионе показатель смертность от коронавирус снизится в два-три раза. В большинстве других регионов страны ежедневные летальные исходы уменьшаться примерно в 1,5-2 раза по сравнению с текущими показателями, - рассказал эксперт в интервью РИА Новости.

Агаси Тавадян уточнил, что в столице и Московской области пик эпидемии инфекции уже пройден, а показатели летальность от заболевания постепенно снижаются. В большинстве субъектов уже удалось выйти на плато и пик по заболеванию.

- Москва была эпицентром, показатель зараженности на душу населения там был в несколько раз больше, чем на территории других субъектов. Это одна из причин, почему в городе будет самое значительное снижение смертности. Кроме того, свою роль сыграло и то, что в столичном регионе относительно более строго соблюдаются меры социального дистанцирования, - добавил эксперт.

Он напомнил, что по официальной статистике, на территории РФ показатель смертность в настоящее время не очень сильно отличается от среднего показания летальность прошлых лет. Но это объясняется тем, что средний возраст погибших от коронавируса россиян составляет 68 лет.

Как ранее писал сайт Kp.ru, Агаси Тавадян также объяснил, почему эпидемия угасает так медленно, а в стране появляются новый вспышки коронавируса. По его словам, в этом виноваты скептики, которые отказываются верить в опасность пандемии и соблюдать меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU