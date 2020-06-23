Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

23 Июнь 2020 2020-06-23T07:31:35+03:00

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В российской столице и других субъектах западной половины европейской части государства с пятницы прогнозируется аномальная жара. Температура воздуха в городах может достигнуть 31 градуса по Цельсию, а это на 4-5 градусов больше нормы. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- В настоящее время синоптики видят изменение циркуляции. В пятнице на этой неделе температурный фон ожидается на уровне 25-30 градусов, такая аномальная жара продлится до воскресенья в западных регионах европейской части России, - рассказал специалист.

По информации синоптиков Гидрометцентра, сегодня, 23 июня, в Москве будет примерно 17-19 градусов тепла, в следующие два дня – 23-25 градусов по Цельсию, в пятницу, 26 июня, температура воздуха достигнет отметки в 25-30 градусов. Аномальная дара продолжится и в грядущие выходные: воздуха прогреется до 26-31 градуса тепла.

Ранее Роман Вильфанд прогнозировал резкое повышение температуры и аномальные погодные условия с середины этого месяца. Температурные фон в европейской части России уже несколько дней превышает норму, что может плохо сказываться на самочувствии местных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU