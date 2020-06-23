2020-06-23T07:31:35+03:00
Общество

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Температура воздуха может достигнуть 31 градуса тепла
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Аномальная жара надвигается на европейскую часть РоссииАномальная жара надвигается на европейскую часть РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В российской столице и других субъектах западной половины европейской части государства с пятницы прогнозируется аномальная жара. Температура воздуха в городах может достигнуть 31 градуса по Цельсию, а это на 4-5 градусов больше нормы. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- В настоящее время синоптики видят изменение циркуляции. В пятнице на этой неделе температурный фон ожидается на уровне 25-30 градусов, такая аномальная жара продлится до воскресенья в западных регионах европейской части России, - рассказал специалист.

По информации синоптиков Гидрометцентра, сегодня, 23 июня, в Москве будет примерно 17-19 градусов тепла, в следующие два дня – 23-25 градусов по Цельсию, в пятницу, 26 июня, температура воздуха достигнет отметки в 25-30 градусов. Аномальная дара продолжится и в грядущие выходные: воздуха прогреется до 26-31 градуса тепла.

Ранее Роман Вильфанд прогнозировал резкое повышение температуры и аномальные погодные условия с середины этого месяца. Температурные фон в европейской части России уже несколько дней превышает норму, что может плохо сказываться на самочувствии местных жителей.

ПО ТЕМЕ

В Москве жара побила 130-летний рекорд: Девушки в купальниках прячутся от зноя

В столице выдалось самое жаркое 17 июня в истории наблюдений. Публикуем фоторепортаж с московских улиц и парков (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ургант высмеял идею переименовать эскимо в США
Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
В России предсказали темпы снижения смертности от COVID-19
Эксперт назвал причину долгого угасания эпидемии коронавируса
Последние новости на утро 23 июня 2020: На Украине оценили шансы победы в «войне» с Россией
Трамп: Торговая сделка с Китаем не расторгнута
Ворота китайского посольства в Буэнос-Айресе протаранила машина
Сенаторы-демократы потребовали остановить выход США из Договора по открытому небу
«Я был прав»: Трамп обвинил Обаму в госизмене
В России предложили закрепить статус «молодого специалиста» в Трудовом кодексе
Трамп из-за коронавируса решил расторгнуть торговую сделку с Китаем
На Украине вновь оценили шансы своей победы в «войне» с Россией
Посол России в Вашингтоне встретился со спецпредставителем США по Афганистану
Минобороны к 75-летию Победы опубликовало биографию Василия Теркина
Девушка узнала о своей беременности и родила в тот же день
Археологи нашли возле Стоунхенджа гигантский загадочный объект
Мадуро: Я готов говорить с Трампом на основе уважения
Спецпредставитель Трампа назвал первый раунд переговоров с Россией «очень позитивным»
Россия отказалась от РЛС «Балхаш» в Казахстане
SANA: Сирийские ПВО отражают воздушную атаку в окрестностях Латакии
Польша намерена заменить российский газ американским
В Москве умерли еще 26 пациента с коронавирусом
Макрон сообщил о «смерти мозга» НАТО
SpaceX откладывает запуск 60 микроспутников Starlink
Умер Джоэл Шумахер, режиссер фильмов о Бэтмене и "Призрака оперы"
Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство