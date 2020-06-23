Ургант высмеял идею переименовать эскимо в США

23 Июнь 2020 2020-06-23T07:45:31+03:00

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Российский телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял идею переименовать эскимо в Соединенных Штатах и предложил свой вариант названия для мороженного.

Напомним, что пересмотр исторических и иных ценностей в пользу политкорректности в свете протестов темнокожих в США перешел все границы: в стране предложили переименовать эскимо, ведь по заверениям производителя лакомства такое название может задеть чувства эскимосов. Сами представители коренного народа при этом никогда не выступали за столь странную инициативу и как будто бы не были против того, что многие годы в рекламе этого мороженого использовали изображение мальчика-эскимоса.

Иван Ургант назвал такую идею крайне спорной. Телеведущий предложил американцам «идти дальше» и переименовать другие вещи, которые могут обидеть кого-то: вьетнамки, чешки, польку, болгарку, толстовку.

Размышляя над новым название для эскимо, он предложил отталкиваться от внешнего вида мороженого.

- Снаружи черный, внутри белый, его любят дети — Майкл Джексон, - пошутил телеведущий.

Под угрозу, как ранее писал сайт kp.ru, попало не только мороженное: из-за политкорректности в Штатах киношедевр «Унесенные ветром» сняли с показа, а знаменитых дядюшку Бен и тетушку Джемайму убрали с этикеток.

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ИСТОЧНИК KP.RU