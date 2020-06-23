2020-06-23T08:14:01+03:00
Происшествия

Найден пятый погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Спасатели достали тело очередной жертвы из-под завалов здания
Ксения АНУФРИЕВА
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Найден пятый погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве. Фото: кадр из видеозаписи с места взрываНайден пятый погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве. Фото: кадр из видеозаписи с места взрыва
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Спасатели утром 23 июня обнаружили тело пятого погибшего под завалами многоэтажного жилого дома в Киеве, где произошел взрыв газа. Об этом во вторник сообщили представители украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв в жилом многоэтажном доме прогремел в центре Киева утром 21 июня, в минувшее воскресенье. Инцидент в Дарницком районе на улице Григоренко произошел из-за взрыва бытого газа, в результате перекрытия жилого дома обрушились с четвёртого по седьмой этажи.

Спасатели, оперативно приехавшие на место ЧП, смогли эвакуировать из строения более двадцати местных жителей, но сообщили, что под завалами могут находиться еще люди. Через несколько часов на месте происшествия они нашли тела двух первых жертва, к вечеру этого же дня количество погибших увеличилось до четырех человек.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов города устанавливают причины взрыва, а медики оказывают помощь пострадавшим местным жителям.

Два человека погибли при взрыве дома в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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