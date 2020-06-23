Названы регионы с самым высоким коэффициентом рождаемости

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:04:59+03:00

В Росстате назвали регионы с самой высокой рождаемостью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В лидерах Республика Тыва, а в аутсайдерах – Ленинградская область

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В Росстате посчитали суммарный коэффициент рождаемости в России на 2019 год. То есть, определили, сколько детей в среднем рождается у одной женщины в возрасте от 15 до 50 лет.

В итоге получился рейтинг, где отражены регионы-лидеры и отстающие. Возглавила список Республика Тыва, здесь коэффициент рождаемости 2,72. А в Ленинградской области этот показатель равен 1,07.

Самый высокий коэффициент рождаемости:

Республике Тыва —2,72,

Чечня — 2,58,

Ненецкий АО — 2,17,

Республика Алтай - 2,11,

Сахалинская область - 1,95.

Самый низкий коэффициент рождаемости:

Ленинградская область - 1,07,

Мордовия - 1,17,

Смоленская -1,21,

Пензенская - 1,26,

Тульская область - 1,26.

Как пояснили RT в ведомстве, средний суммарный показатель рождаемости по стране на 2019 год составил 1,5 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста.

Ранее Росстат назвал регионы с самой высокой убылью населения. Самыми вымирающими оказались Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа

ИСТОЧНИК KP.RU