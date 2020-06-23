2020-06-23T08:07:00+03:00
Политика

На Украине пообещали продолжить разрыв договоров с Россией

Киев активно проводит «ревизию» двусторонних отношений с Москвой
Ксения АНУФРИЕВА
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На Украине пообещали продолжить разрыв договоров с РоссиейНа Украине пообещали продолжить разрыв договоров с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В настоящее время Украина активно проводит ревизию двусторонних договоров с Россией и собирается продолжить разрыв соглашений со страной в ближайшем будущем. Об этом в понедельник рассказа заместитель главы украинского МИД Василий Боднар.

- До начала войны у нас было заключено 453 договора, сейчас в силе остается примерно 300 двусторонних соглашений, но мы продолжаем дальнейшую ревизию, от чего мы можем отказаться, - заявил замминистра иностранных дел изданию «Укринформ».

Василий Боднар отметил, что власти Киева стараются воздержаться от радикальных и слишком «эмоциональных» шагов, которые могут негативно сказать на населении. Именно поэтому, по его словам, Украина не стала разрывать дипломатических отношений с РФ.

По мнению замглавы МИД государства, если отменить все соглашения одномоментно, то Киев окажется в патовой ситуации и останется без механизмов защиты национальных интересов граждан Украины в России.

- В настоящее время действующими являются функциональные договоры — частично договорная база в рамках СНГ и частично двусторонняя. Но мы с органами власти поэтапно их пересматриваем для оптимизации. Мы хотим оставить минимальное необходимое количество документов, которые позволят сохранить надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан страны, - заключил политик.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал сложными и «жесткими» личные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, однако отметил, что они дают ля государства определенные положительные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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