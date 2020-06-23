Экс-глава Иркутской области Сергей Левченко попросил Путина допустить его к выборам

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:22:43+03:00

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Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил в адрес российского президента Владимира Путина письмо, в котором попросил разрешить ему участвовать в предстоящих выборах главы субъекта. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь Сергея Левченко Павел Добродеев.

Заксобрание области назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября текущего года. Данный статус и дата выборов не дают возможности выдвигать на них свою кандидатуру Левченко, ушедшего с должности по собственному желанию 12 декабря прошлого года. В июне Сергей Левченко оценил свои шансы принять участие в выборах в соотношении 40 на 60, где 40 — возможность, что он не сможет принять участие в выборах.

В направленном президенту письме речи идет о том, что в тяжелый для государства период выборы глав регионов должны проводиться без излишних препятствий для избирателей и кандидатов. В общей сложности на пост губернаторы Иркутской области претендуют семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU