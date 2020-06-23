Сотрудники Google призвали руководство прекратить сотрудничество с полицией

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:47:52+03:00

Персонал считает связи с правоохранителями несовместимыми с борьбой против расизма в компании

Изменить размер текста: A A

Персонал крупнейшей американской корпорации Google направил письмо в адрес руководителя Сундара Пичаи с призывом прекратить продаже технологий сотрудникам правоохранительных органов, чтобы подтвердить свою приверженность борьбе с расовой дискриминацией. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, сотрудники организации полагают, что какие-либо связи с полицией несовместимыми с политикой владеющего Google холдинга Alphabet, которые выступает за борьбу с расизмом и произволом силовиков.

- Мы не должны быть вовлечены в бизнес, которые получает доходы от полицейского расизма, - говорится в письме персонала. Его подписали более 1,6 тысячи сотрудников.

Речь, в частности, идет о договоре компании с полицейским отделением в пригороде Нью-Йорка, где три года назад активисты движения Black Lives Matter подали иск в связи с осуществляемой правоохранителями незаконной слежкой за митингующими.

После публикации обращения к руководству Google выступил с заявлением, в котором отказался выполнять просьбу работников, сославшись на необходимость обеспечения доступности технологий компании для использования правительствами и местными властями, в том числе отделениями полиции. При этом в заявлении подчеркивается, что корпорация продолжит участвовать в борьбе с системным расизмом.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что компания Apple собирается потратить 100 миллионов долларов на борьбу с расовым неравенством в организации. Идея предусматривает, в частности, значительное увеличение представителей этнических меньшинств в штате корпорации и укрепление партнерства с фирмами, владельцы которых являют афроамериканцы.

ИСТОЧНИК KP.RU