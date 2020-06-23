В Москве еще 2 578 пациентов вылечились от коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:12:42+03:00

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Еще 2 578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за минувшие сутки. С начала пандемии коронавирусной инфекции общее количество выздоровевших в российской столице достигло отметки в более 139 тысяч человек. Об этом во вторник, 23 июня рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Ранее эксперт в области статистики предсказал, что уже в конце июля текущего года в столичном регионе показатель летальность от коронавирусной инфекции снизится примерно в 2-3 раза по сравнению с показателями, которые мы наблюдаем на сегодняшний день. В других регионах государства ежедневный показатель смертность от заболевания и осложнений после него уменьшиться примерно на 1,5-2 раза.

Как писал сайт kp.ru, специалисты также объяснил, почему эпидемия коронавируса длится так долго. По его словам, новые вспышки заболевания продолжают возникать в различных регионах из-за скептиков, которые не верят в опасность коронавируса и не соблюдают противоэпидемиологические меры предосторожности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/781382" frameborder="0"></iframe> Переболевшие коронавирусом соцработники сдают плазму крови для борьбы с COVID-19.Переболевшие коронавирусом социальные работники Москвы стали донорами плазмы крови для инфицированных COVID-19

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ИСТОЧНИК KP.RU