В Москве еще 2 578 пациентов вылечились от коронавируса
Еще 2 578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за минувшие сутки. С начала пандемии коронавирусной инфекции общее количество выздоровевших в российской столице достигло отметки в более 139 тысяч человек. Об этом во вторник, 23 июня рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Ранее эксперт в области статистики предсказал, что уже в конце июля текущего года в столичном регионе показатель летальность от коронавирусной инфекции снизится примерно в 2-3 раза по сравнению с показателями, которые мы наблюдаем на сегодняшний день. В других регионах государства ежедневный показатель смертность от заболевания и осложнений после него уменьшиться примерно на 1,5-2 раза.
Как писал сайт kp.ru, специалисты также объяснил, почему эпидемия коронавируса длится так долго. По его словам, новые вспышки заболевания продолжают возникать в различных регионах из-за скептиков, которые не верят в опасность коронавируса и не соблюдают противоэпидемиологические меры предосторожности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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