Цена нефти Brent снизилась до 42,95 доллара за баррель

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:27:25+03:00

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Цена на нефтяные ресурсы утром во вторник, 23 июня, снизились в рамках коррекции после активного роста в предыдущий торговый день. Так, по состоянию на 7:53 по московскому времени стоимость фьючерсов на август на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,3 процента, достигнув отметки в 42,95 доллара за баррель. Об этом свидетельствую данные торгов.

Августовские фьючерсы на смесь марки WTI также упали в цене 23 июня: нефть подешевела на 0,52 процента до 40,52 доллара за баррель.

Коррекционное снижение на 2-3 процента наблюдается на рынке энергетических ресурсов во вторник. Некоторая осторожность на рынки вернулась после комментариев торгового советника Белого дома Питера Наварро, сказавшего, что с трудом достигнутая сделка между США и Китаем была "прекращена". Чуть позже президента Штатов Дональд Трамп опроверг данную информацию и заявил, что торговая сделка с китайской стороной продолжает действовать.

ИСТОЧНИК KP.RU