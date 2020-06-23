Медики призвали не отказываться от прививки от гриппа по время пандемии
Вакцина от обычного гриппа не может защитить человеческий организм от коронавируса, однако не следует отказываться от прививок от гриппа во время пандемии. В случае заражения коронавирусом другие инфекции могут усугубить течение заболевания, рассказали эксперты в области здравоохранения в интервью ТАСС.
- Прививки от грипп также очень важны. Мы планируем, что максимальное количество жителей России получит вакцины от данного вируса в этом сезоне. Сейчас это особенно важно, ведь вероятно, что циркулировать будут и грипп, и коронавируса, поэтому обязательна вакцинация для взрослых и детей, как обычно, - заявила глава лаборатории векторных вакцин НИИ гриппа имени Смородинцева Марина Стукова.
По словам врача, сейчас нет данных о том, насколько уязвимее к коронавирусу делают людей сезонные заболевания, поскольку инфекция изучена не до конца.
- Как правило, социркуляцию двух вирусов мы встречаем каждый сезон. Так как уже есть эффективная и безопасная вакцина от гриппа, прививаться надо обязательно, - добавила Стукова.
Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Виталий Зверев сообщил, что сведение о снижении иммунитета вакциной от гриппа также нет.
- Не знаю, сильно ли прививка от гриппа вредит реакции организма на коронавирус. Но, по крайней мере, от гриппа никуда не деться, он есть и в этом году. От гриппа все равно придется защищаться, так же, как и от коронавируса, - заметил специалист.
Мнение о том, что вакцинация от гриппа обязательна даже на фоне пандемии коронавируса, поддержали глава кафедры инфекционных болезней лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров. Он выразил уверенность, что прививать население от гриппа в стране начнут уже грядущей осенью.
Ранее сайт kp.ru писал, что для массовой вакцинации от коронавируса в России необходимо выпустить 70 миллионов доз препарата. Академик Гинцбург сообщил, что вакцину от COVID-19 будут вводить гражданам дважды, а свое действие она будет сохранять пару лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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