23 Июнь 2020 2020-06-23T10:11:14+03:00

США готовы работать с Россией в рамках Договора по открытому небу Фото: Михаил ФРОЛОВ

При этом Госдеп снова указал на «нарушения» со стороны РФ

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Соединенные Штаты готовы работать с РФ для решения вопросов в рамках Договора по открытому небу, говорится в докладе Госдепа о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

- До тех пор, пока Америка остается стороной соглашения, мы будет продолжать тесно сотрудничать со своими союзниками и партнерами в консультативной комиссии в ответ на допускаемые Россией нарушения. Штаты готовы добросовестно работать с Россией для поиска решений вопросов в рамках Договора, - говорится в заявлении ведомства.

К «нарушениям России» Штаты приписали введение ограничений на дальность полетов над Калининградом, а также отказ в проведении мониторинговых полетов в 10-километровой зоне у границ Абхазии и Южной Осетии

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп сообщил о намерении страны выйти из Договора из-за нарушение соглашения с российской стороны 21 мая текущего года. Соответствующее решение вступит в силу только через полгода после 22 мая.

Недавно сенаторы-демократы потребовали, чтобы вашингтонская администрация немедленно остановила выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. По их мнению, президент США Дональд Трамп запустил этот процесс незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU