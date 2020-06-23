В России за стуки умерли 153 пациента с коронавирусом

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:45:35+03:00

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За минувшие сутки на территории России медики выявили 7 425 новых случае заражения коронавирусной инфекцией, новых инфицированных нашли в 84 регионах государства. За один день в медицинских учреждениях страны от болезни скончались еще 153 человек, выздоровели 12 013 пациентов с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса во вторник, 23 июня.

Больше всего новых зараженных выявлено в Москве (+1081 пациент с инфекцией), в Московской области (+504) и в Ханты-Мансийском АО (+319). Отмечается, что 32,7 процента зараженных переносят болезнь без клинических симптомов.

С начала пандемии коронавируса в стране врачи зафиксировали более 599 тысяч случае заражения во всех субъектах. За весь период от вируса умерли 8 359 человек, смогли пройти успешный курс лечения более 356 тысяч пациентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, медики призвали жителей России не отказываться от прививки от гриппа на фоне пандемии коронавируса. Вакцина от обычного гриппа не сможет защитить от инфекции, однако, в случае заражения коронавирусом другие инфекции могут усугубить течение болезни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780957" frameborder="0"></iframe> После ИВЛ.Герои этого фильма с Антоном Красовским — из тех немногих людей, кто выжил после ИВЛ. По статистике, это в лучшем случае лишь 20%

ИСТОЧНИК KP.RU