2020-06-23T11:06:33+03:00
Общество

Модернизация продолжится, несмотря на кризис

Пензенский «Маяк» планирует восстановить объемы до конца года
Анна ЧЕРНАЯ
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Иван Белозерцев посетил предприятие в начале этого месяца. Фото: пресс-служба Правительства Пензенской областиИван Белозерцев посетил предприятие в начале этого месяца. Фото: пресс-служба Правительства Пензенской области
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На минувшей неделе Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Иваном Белозерцевым. В числе тем, затронутых во время обсуждения, были и успехи Пензенской области в сфере промышленности.

В начале этого месяца Иван Александрович посетил одно из ведущих предприятий региона - ОАО «Маяк». Холдинг столкнулся с проблемой: из-за закрытия границ Московской области компания некоторое время не могла поставлять свою продукцию партнерам. Как сообщил председатель совета директоров Василий Вдонин, наверстать упущенное планируется до конца года.

- В первом квартале темп роста объемов производства на «Маяке» к аналогичному периоду прошлого года составил 85%. Серьезный показатель! Сейчас ситуация в целом в экономике выравнивается, а это значит, что будет спрос, - отметил Иван Белозерцев.

В связи с распространением коронавирусной инфекции руководство холдинга усилило меры безопасности: на проходной были установлены тепловизионные камеры, реагирующие на повышение температуры тела. На предприятиях действует масочный режим, сотрудники обеспечиваются дезинфицирующими средствами. Обработке подвергаются также и машины, привозящие сырье.

Напомним вам, что ОАО «Маяк» - одно из крупнейших в стране предприятий, производящих бумаги и изделия из нее. Холдинг не раз становился победителем конкурса «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области».

Генеральным директором холдинга является Владимир Вдонин. Под его руководством предприятие значительно нарастило объемы производства. В конце прошлого года на одном из предприятий холдинга завершилось строительство нового размольно-подготовительного участка, реконструкция цеха и склада готовой продукции, монтаж оборудования новой бумагоделательной машины. Ввод в строй новой технологической линии позволил повысить качество выпускаемой продукции и увеличить совокупный выпуск бумаги и картона до 120 тысяч тонн в год. По словам Владимира Вдонина, работы по наращиванию и модернизации производства продолжатся и в дальнейшем, несмотря на кризис.

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