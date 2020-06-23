2020-06-23T11:08:15+03:00
В мире

Восемь человек погибли при наводнениях в Чехии

Материальный ущерб после катастрофы в стране составил десятки миллионов евро
Ксения АНУФРИЕВА
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Восемь человек погибли при наводнениях в ЧехииВосемь человек погибли при наводнениях в ЧехииФото: Олег УКЛАДОВ
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По меньше мере восемь жителей Чехии стали жертвами серьезных наводнений в восточных регионах страны за последние несколько дней. Об этом во вторник, 23 июня, сообщило Чешское радио.

Сильные наводнения из-за продолжительных ливней стали причиной бедствия в Моравии – одном из районов республики. В первый день от наводнения погибли два жителя села Петровице, которое полностью затопила вышедшая из берегов река Особлога - левосторонний приток Одера. В минувшие выходные при наводнении у реки Моравка около города Фридек-Мистек утонула восьмилетняя девочка.

Сегодня, во вторник, в медицинских учреждениях Чехии погибли два спортсмена-любителям, которых спасатели накануне вызволили из воды после того, как мощное течение реки опрокинуло их лодки.

Отмечается, что материальный ущерб из-за природной катастрофы на востоке государства могут оценить в десятки миллионов евро: вода повредила жилые дома и участки, а также административные здания и достопримечательности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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