2020-06-23T11:22:05+03:00
В мире

На Украине предложили выделить еще 169 миллионов долларов на стену с Россией

Если инициативу одобрят, то общая стоимость «Стены» составит более 232 миллионов долларов
Ксения АНУФРИЕВА
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На Украине предложили выделить еще 169 миллионов долларов на стену с РоссиейНа Украине предложили выделить еще 169 миллионов долларов на стену с РоссиейФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Украинская государственная пограничная служба предложила выделить дополнительные деньги для строительства «Стены» - защитного сооружения на границе с РФ. Об этом сообщает издание УНИАН 23 июня.

Пограничники попросили властей выделить на стену еще 4,5 миллиарда гривен (примерно 169 миллионов американских долларов). Если власти страны одобрят эту инициативу, то общая стоимость проекта увеличится до 232 миллионов долларов. С начала реализация проекта Украина уже успела потратить 63 миллиона.

При этом сдачу сооружения в пограничная службе планируют перенести на 2025 год. Если власти примут оба предложения, то это, по словам представителей ведомства, «окажет положительное влияние на интересы граждан и органов Госпогранслужбы». В частности, это позволит сформировать самые современные инженерные и технические сооружения, средства обнаружения и наблюдения, что повысит результативность обороны государственной границы.

Напомним, что проект «Стена» придумали осенью 2014 года. По плану, границу с РФ на протяжении почти двух тысяч километров должны оборудовать противотанковыми рвами, вышками, сигнализацией и опорными пунктами для пограничников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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